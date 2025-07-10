Михайло Цирук

Останніми роками донецькому Шахтарю справді доводиться грати кваліфікацію єврокубків рідко. Востаннє таке траплялося у сезоні 2021/2022, а якщо говорити про відбір не до Ліги чемпіонів, то подібного з гірниками не траплялося ще з кінця 90-х. Однак маємо те, що маємо: новий євросезон донеччани розпочинають у статусі бронзового призера УПЛ, який за певних обставин взагалі міг грати в Лізі конференцій.

І поки гірники готуються долати чотири довгих раунди кваліфікації, пропонуємо пригадати, як все було в останній кампанії, де помаранчево-чорним довелося пробиватися до основної стадії єврокубків через відбір.

Свято в Харкові, юний Мудрик та зіркова команда Де Дзербі

Отож, перенесімося у вже далеке літо 2021 року. Головною проблемою у світі, і в Україні зокрема, залишається пандемія ковід-19 та повʼязані з нею обмеження, які то послаблюються, то посилюються, однак у якомусь вигляді таки залишаються існувати. До повномасштабної війни в Україні залишається ще більш як пів року, активна фаза розмов про неї у суспільстві ще й близько не розпочалася, тож люди, озброєні обовʼязковими на той час масками та антисептиками, потихеньку живуть життя.

Живе життя й український футбол, і найактивніше його веде саме донецький Шахтар. Після того, як у сезоні 2020/21 київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу вперше за чотири сезони стало чемпіоном та виграло всі три внутрішні трофеї, боси гірників не можуть змиритися з таким неподобством, і влаштовують просто шалену трансферну кампанію як в старі добрі часи.

Гірники запросили на посаду головного тренера команди тоді ще не такого відомого італійського наставника Роберто Де Дзербі, який чудово працював із Сассуоло в італійській Серії А, і купує йому просто нереальних, за мірками УПЛ, футболістів.

Уже влітку донеччани витрачають 18 млн євро на бразильського вінгера Бенфіки Педріньо, купують у Сассуоло за 12 млн центрбека Марлона, але вишенькою на торті стає підписання за 10 млн форварда Аякса Ласіни Траоре - далеко не останню людину в команді, що діставалася до півфіналу Ліги чемпіонів.

Легка прогулянка з Генком

Першим суперником Шахтаря на шляху до тоді ще групового раунду Ліги чемпіонів стає бельгійських Генк, і ще кілька років тому вердикт щодо таких суперників був однозначним - треба проходити. Нагадаємо, що в ті світлі часи віцечемпіон України стартував з третього раунду кваліфікації ЛЧ, що, звісно, суттєво полегшувало життя.

З представником Бельгії Шахтар розібрався доволі легко. Перший матч на полі суперника завершується перемогою 2:1. Хоча до 63 хвилини донецький клуб поступався, далі голи Тете та Алана Патріка дозволили підходити до матчу-відповіді з перевагою. Втім, перевага мінімальна, адже правило виїзного голу з того сезону не діє.

У другому матчі в Києві гірники також не мають жодних проблем. У середині першого тайму Траоре зробив перевагу своєї команди комфортною, а ближче до кінця другого Маркос Антоніо остаточно добив суперника, тож гол престижу від бельгійців уже не мав жодного значення.

Драма проти Монако

А от у раунді плейоф на Шахтар очікував значно серйозніший суперник. Бронзовий призер Ліги 1 Монако мав усе ж солідніший склад, ніж у Шахтаря, і вважався фаворитом пари. На той час у складі монегасків виступають такі молоді й перспективні гравці як Бадьяшиль, Фофана, Чуамені, в атаці грають досвідчені Бен Єдер та Фолланд.

Перший матч у Монако, за малюнком гри та статистикою, складався скоріше на користь господарів. Вони більше атакували, били по воротах та створювали, втім за такого футболу Шахтар зумів здобути мінімальну перемогу завдяки єдиному голу новачка Педріньо на 19 хвилині. Тож до другого матчу помаранчево-чорні підходили з мінімальною перевагою.

Друга гра проходила в Харкові, і зважаючи на рівень суперника ніхто, звісно, не розслаблявся. І справді, Шахтарю знову було дуже важко. Опонент взявся за справу зі стартових хвилин, і вже до середини першого тайму Бен Єдер зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей, а ближче до перерви оформив дубль та вивів свою команду уперед.

Після перерви гра давалася гірникам так само непросто, проте на 74 хвилині Марлос таки знайшов момент, аби своїм голом перевести гру в додатковий час. Ну а там сталася одна з головних єврокубкових драм українських клубів останніх років.

На 114 хвилині матчу 20-річний Михайло Мудрик, що зʼявився на полі наприкінці основного часу, боровся за мʼяч із суперником перед чужим штрафним майданчиком, і в цій боротьбі Рубен Агілар якимось чином примудрився вибити його так, що той залетів прямісінько за комірець голкіперу Монако.

На той час майбутній найдорожчий футболіст України перебував лише на початку свого становлення, а переважну частину попереднього сезону взагалі провів в оренді в Десні. Однак в той памʼятний вечір, коли Україна востаннє делегувала дві команди в основну стадію Ліги чемпіонів, Харків ще міг наживо побачити не просто футбол, а футбол найвищого рівня, а єдиним росіянином, який рвався в місто, був Олександр Головін, Мудрик став одним з головних героїв. У групі ЛЧ Шахтар, на жаль, провалився, і посівши останнє місце в групі завершив євросезон, однак це вже зовсім інша історія.

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