Кучер зробив прогноз на перший матч Шахтаря проти Ільвеса в кваліфікації Ліги Європи
Фахівець висловився про майбутній поєдинок «гірників»
17 хвилин тому
Колишній центральний захисник Шахтаря та нинішній головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився думками про перший матч донеччан проти Ільвеса.
«Ільвес мало кому відома у нас команда і за вартістю складу значно поступається Шахтарю, однак вони у тонусі, бо фінський чемпіонат вже давно грається, а УПЛ стартує лише у наступному місяці. Натомість Шахтар ще втягується у сезон, перебуває у тренувальному процесі, зіграв пару контрольних матчів лише.
Команди перебувають у різних функціональних станах – і це, як на мене, важливий фактор, який може позначитися на першій грі між й двоматчевому протистоянні загалом. Також дуже важливо, щоб з боку Шахтаря не було ніякої недооцінки суперника».
Сьогодні пройде перша гра першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Ільвес. Початок поєдинку у столиці Словенії Любляні заплановано на 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 17 липня.