Колишній центральний захисник Шахтаря та нинішній головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився думками про перший матч донеччан проти Ільвеса.

«Ільвес мало кому відома у нас команда і за вартістю складу значно поступається Шахтарю, однак вони у тонусі, бо фінський чемпіонат вже давно грається, а УПЛ стартує лише у наступному місяці. Натомість Шахтар ще втягується у сезон, перебуває у тренувальному процесі, зіграв пару контрольних матчів лише.

Команди перебувають у різних функціональних станах – і це, як на мене, важливий фактор, який може позначитися на першій грі між й двоматчевому протистоянні загалом. Також дуже важливо, щоб з боку Шахтаря не було ніякої недооцінки суперника».