Кучер: «У нас багато травмованих, готувалися до «Чорноморця», як могли»

Олександр Кучер / Фото - СК Дніпро-1

Головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер поділився думками після перемоги в матчі десятого туру української Преьмер-ліги проти «Чорноморця» (1:0). Слова фахівця передає прес-служба клубу.

– Під час підготовки до гри футболісти звертали увагу на те, яке місце посідає «Чорноморець»?

– Ми завжди наголошували на тому, що у нас ніхто не дивиться у турнірну таблицю. «Чорноморець» – це команда, що дуже добре грає, яка має гарного тренера, котрий може поставити гру і не на один раз. Ми дивилися матчі одеситів і казали хлопцям, що це не їхнэ місце у турнірній таблиці. Десь їм не щастило, але в цілому це добра команда, яка вміє і грає у футбол.

– Тричі суперника врятувала стійка. Це невезіння?

– Головне, що ми здобули три очки. Можливо, у наступному матчі будемо влучати у ворота частіше. Ми повинні постійно дивитися вперед. Нам сьогодні потрібен був результат. Ми добре грали, створювали моменти, тому наша перемога повністю заслужена.

– У якому психологічному стані команда після виходу до плей-оф Ліги Конференцій?

– Звичайно, що у нас позитивні емоції, усі щасливі, тому що команда з першої спроби одразу досягла такого успіху і пробилася у єврокубкову весну. Хлопці віддали усі сили, втратили багато емоцій, але, повторюся, вони дуже добре підготували себе до сьогоднішнього матчу і добре зіграли.