Кучер: «У нас багато травмованих, готувалися до «Чорноморця», як могли»
Головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер поділився думками після перемоги в матчі десятого туру української Преьмер-ліги проти «Чорноморця» (1:0). Слова фахівця передає прес-служба клубу.
– Дуже складна для нас гра була в плані фізичної готовності футболістів, адже тільки зіграли у Лізі Конференцій. Ми просили «Чорноморець» перенести гру, але вони не захотіли. Ми готувалися так, як могли, адже у нас багато травмованих. Усі, хто сьогодні вийшов на поле, дуже добре зіграли – молодці! Їм низький уклін. Для нас це була дуже важка і важлива перемога. Думаю, що вона була повністю заслуженою. Добре зіграли в багатьох компонентах. Так, забили один м’яч, але у нас ще були моменти, які ми повинні були реалізувати.
– Під час підготовки до гри футболісти звертали увагу на те, яке місце посідає «Чорноморець»?
– Ми завжди наголошували на тому, що у нас ніхто не дивиться у турнірну таблицю. «Чорноморець» – це команда, що дуже добре грає, яка має гарного тренера, котрий може поставити гру і не на один раз. Ми дивилися матчі одеситів і казали хлопцям, що це не їхнэ місце у турнірній таблиці. Десь їм не щастило, але в цілому це добра команда, яка вміє і грає у футбол.
– Тричі суперника врятувала стійка. Це невезіння?
– Головне, що ми здобули три очки. Можливо, у наступному матчі будемо влучати у ворота частіше. Ми повинні постійно дивитися вперед. Нам сьогодні потрібен був результат. Ми добре грали, створювали моменти, тому наша перемога повністю заслужена.
– У якому психологічному стані команда після виходу до плей-оф Ліги Конференцій?
– Звичайно, що у нас позитивні емоції, усі щасливі, тому що команда з першої спроби одразу досягла такого успіху і пробилася у єврокубкову весну. Хлопці віддали усі сили, втратили багато емоцій, але, повторюся, вони дуже добре підготували себе до сьогоднішнього матчу і добре зіграли.
Раніше думкою з приводу гри поділився наставник «Чорноморця» Роман Григорчук.
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