Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 15 туру УПЛ проти Динамо (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Хочу привітати зі святом дня ЗСУ. Дякуємо захисникам і захисницям за те, що вони є - насамперед завдяки їм ми маємо можливість грати в футбол, ми живі, наша країна тримається. Мабуть, на сьогодні це найголовніша команда в країні, за яку ми вболіваємо.

В першому таймі ми програли по рахунку. За другий вдячний хлопцям, десь перебудувалися, зробили заміни, ми якісніше стали грати проти м’яча, непогані атаки були, забили м’яч. Ми мали момент наприкінці зустрічі, вже коли навала, останній штрафний. У кінцівці, мабуть, більше удачі не вистачило, ніж майстерності, - розповів Баранов.