Павло Василенко

Кудрівка продовжує підготовку до другої частини сезону. Клуб з Чернігівщини хоче підсилити склад команди гравцями донецького Шахтаря.

«Наскільки мені відомо, клуб з Чернігівщини веде перемовини щодо оренди молодих гравців на позиції захисника та хавбека. Це 22-річний Марʼян Фарина та 21-річний Антон Глущенко. Обидва зараз проходять збори із першою командою «гірників». Однак готові доєднатись до дебютанта УПЛ задля більшої ігрової практики», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Після 16 турів Кудрівка має у доробку 17 залікових балів та посідає 12-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Відрив від зони вильоту складає чотири очки.

У найближчому турі чемпіонату України команда Василя Баранова на формально домашньому полі прийме луганську Зорю. Поєдинок заплановано на 23 лютого, початок гри о 15:30.