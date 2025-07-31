Павло Василенко

Фенербахче підписав новий вигідний спонсорський контракт, після якого культовий стадіон «Шюкрю Сараджоглу» отримав нову назву.

Турецький гранд підписав контракт зі знаменитою американською фабрикою йогуртів Chobani, і стадіон Фенербахче отримав нову назву – стадіон «Чобані».

У 1998 році керівництво клубу вирішило назвати стадіон на честь Шюкрю Сараджоглу, легендарного президента клубу (1934-1950) та п'ятого прем'єр-міністра Туреччини.

У 2015 році відома турецька компанія Ülker підписала спонсорський контракт з Фенербахче на суму 90 мільйонів доларів, і стадіон досі називався стадіоном «Ülker Шюкрю Сараджоглу».

Після закінчення терміну дії контракту Chobani побачив свою можливість і підписав контракт з Фенербахче на 5+5 років, і щороку він платитиме 10 мільйонів євро за те, щоб стадіон називався «Чобані».

Також протягом наступних п'яти років Фернебахче носитиме на своїй футболці спонсорський напис «Chobani» в європейських матчах.

Поточна місткість стадіону «Чобані» становить 47 430 місць, а у квітні наступного року його розширять до понад 60 000.