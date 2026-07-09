Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 13) завершила свої виступи в одиночному розряді Wimbledon-2026 на стадії півфіналу. Українська тенісистка у двох сетах програла 21-річній чешці Лінді Носковій (WTA 12) з рахунком 4:6, 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. Долю обох партій вирішила перевага Носкової на брейк-пойнтах — чеська тенісистка реалізувала 3 з 6 зароблених можливостей на подачі Костюк. В активі Марти за матч 5 ейсів, 2 подвійні помилки та 1 реалізований брейк-пойнт . Носкова один раз подала навиліт і двічі помилилася на подачі.

У фіналі турніру Лінда Носкова розіграє титул Grand Slam зі своєю співвітчизницею Кароліною Муховою (WTA 9), яка у першому півфіналі здолала американку Коко Гауфф.