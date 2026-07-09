Сергій Разумовський

У першому чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Франції зустрінеться з Марокко.

Французи підходять до матчу з додатковою інтригою: нападник Кіліан Мбаппе продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру і намагається наздогнати Ліонеля Мессі. Аргентинець став героєм своєї збірної у видовищному матчі 1/8 фіналу проти Єгипту, який завершився перемогою 3:2. Наразі на рахунку Мессі 8 голів, у Мбаппе - 7.

Марокко, своєю чергою, має шанс повторити своє найкраще досягнення на попередньому чемпіонаті світу, де африканська команда дісталася півфіналу. Водночас марокканці зазнали втрати: через травму вибув їхній головний бомбардир Саїбарі.

Українські вболівальники зможуть стежити за матчем і рештою поєдинків світової першості на платформі MEGOGO. У кабельних мережах гру також покаже телеканал MEGOGO Спорт.

Франція - Марокко. Анонс чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.