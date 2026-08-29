Матч багато разів переривався через повітряні тривоги. Останні дні росіяни змінили тактику і запускають дрони по Україні невеликими групами, аби паралізувати життя у містах. Але, незважаючи на терор, зустріч вдалося дограти.

Карпати вийшли вперед завдяки голу Фелліпе Вієйри. Після цього здавалося, що львів’яни здобудуть п’яту поспіль перемогу на старті сезону в усіх турнірах.

Однак Лівий Берег не здався та зумів відігратися. Воробчак скористався своїм моментом і зрівняв рахунок, позбавивши фаворита стовідсоткового результату.

Карпати вперше втратили очки в поточному чемпіонаті, але зберегли перше місце в турнірній таблиці. Львівська команда набрала десять балів і одноосібно очолює УПЛ.

Шахтар паралельно поступився Поліссю, тому обидві команди мають по дев’ять очок. Житомиряни випереджають донецький клуб за додатковими показниками.