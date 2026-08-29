Кияни вирвали нічию з Карпатами у багатостраждальному поєдинку й перервали 4-матчеву переможну серію львів'ян. Відео
Гра завершилася на 2,5 години пізніше запланованого через низку повітряних тривог
У четвертому турі української Прем'єр-ліги Карпати на виїзді зіграли внічию з Лівим Берегом – 1:1. Львівська команда відкрила рахунок, але не змогла втримати перевагу до фінального свистка.
Матч багато разів переривався через повітряні тривоги. Останні дні росіяни змінили тактику і запускають дрони по Україні невеликими групами, аби паралізувати життя у містах. Але, незважаючи на терор, зустріч вдалося дограти.
Карпати вийшли вперед завдяки голу Фелліпе Вієйри. Після цього здавалося, що львів’яни здобудуть п’яту поспіль перемогу на старті сезону в усіх турнірах.
Однак Лівий Берег не здався та зумів відігратися. Воробчак скористався своїм моментом і зрівняв рахунок, позбавивши фаворита стовідсоткового результату.
Карпати вперше втратили очки в поточному чемпіонаті, але зберегли перше місце в турнірній таблиці. Львівська команда набрала десять балів і одноосібно очолює УПЛ.
Шахтар паралельно поступився Поліссю, тому обидві команди мають по дев’ять очок. Житомиряни випереджають донецький клуб за додатковими показниками.
УПЛ, четвертий тур
Лівий Берег – Карпати Львів 1:1
Голи: Воробчак, 76 – Фелліпе Вієйра, 59
Лівий Берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Самар (Коваленко 65), Сідней, Андрадіна (Криворучко 81), Банада, Бонсу, Воробчак, Фалл (Венделл 46), Шастал
Карпати: Марченко, Калеро, Бабогло, Стецьков, Вантух (Сіфуентес 75), Чачуа, Моха (Педросо 90), Фелліпе (Бруно 75), Чебер, Сері (Лях 65), Русин (Дєдов 90)
Попередження: Банада, 56 – Вантух, 57