Днями столичний Локомотив вийшов з публічною заявою про припинення співпраці з тренером академії «залізничників» Тарасом Кучером, який перейшов працювати в Шахтар без відома колишнього роботодавця.

Клуб Другої ліги вирішив винести цю історію в публічну площину, коли спроби знайти порозуміння були безуспішними, а сам тренер схиляв своїх вихованців та їх батьків до хейту на адресу Локомотива з метою переманити дітей в Шахтар.

Директор Локомотива Олександр Єгоров в коментарі XSPORT розповів версію клубу про історію з колишнім тренером академією та його діяльністю в структурі клубу.

– Олександре, як розвивалась історія з переходом вашого тренера в Шахтар?

– Пан Кучер опікувався трьома віковими групами: випускний 2009, 2010 і 2019 рр. Це особиста відповідальність за 100 дітей, які є вихованцями Локо.

Ми про це дізналися ззовні, що пан Кучер, перебуваючи на контракті з нами, маючи бронь від призову, більше двох тижнів займається працевлаштуванням в Шахтар. Пройшов співбесіду, стажування і з дня на день повинен приступити до обов'язків. При тому, що він був частиною Локомотива.

Якщо ти хочеш змінити середовище – зроби це правильно по відношенню до клубу, якому ти віддав 15 років. Можу навести приклад Івана Галуна, який отримав запрошення працювати у Вересі, завчасно повідомив, отримавши вигідну для себе з пропозицією.

– Локомотив робив спробу вирішити це всередині клубу?

– Я запросив пана Кучера на розмову. Я хотів зрозуміти логіку його рішення, мотивуючи це гіпертонічним кризом після програшу чемпіонату Арсеналу. Щоб не отримати інфаркт або інсульт, піти працювати в комфортні умови. Шахтар декілька разів виходив з пропозицією, після чого Тарас погодився.

Що ми в підсумку отримали? Перехід за нашою спиною, підбурювання Кучером і другим тренером Євгеном Наумецем дітей найстаршої групи, які з подачі тренера почали хейтом поливати клуб, а керівництво клубу – це ніхто і ніщо. Звідси напрошується висновок, що роками Тарас Кучер будував всередині клубу свій анклав за рахунок Локомотива.

Весь цей час Кучер в очах батьків показував себе недооціненим тренером, роботу якого ставлять ні в що, хоча це далеко не так. Нам закидають, що ми примусово зганяємо дітей на матчі першої команди в Другій лізі, але, на мій погляд, це твій обов'язок дивитись і аналізувати, як потрібно працювати, щоб дістатися професійного футболу.

– Що сталося далі?

– Хлопці випускного класу почали залишати негативні коменти в Instagram, а батьки поливали нас у Facebook. Ми розуміємо, що вони були підбурені тренерами, які виклали власну версію нашої розмови.

– Як проходила зустріч керівництва клубу з тренерами і батьками?

– Я разом зі спортивним директором, директором з розвитку Локо зустрілись з Кучером і Наумцем, які почали вести агресивну риторику проти клубу з натяком, що ми маємо завдячувати їм, якщо ми залишимось і залишаться діти. Далі розмова набула емоційного характеру і стало зрозуміло, що з цими людьми ми не можемо йти далі, навіть якщо команди 2009 і 2010 рр. ми втратимо.

Нас обурила така поведінка, після чого ми вийшли з перемовин. В нашому закритому чаті з тренерами я розповів всю ситуацію і дуже розчарований тим, що замість цивілізованого прощання почалось підбурювання дітей, батьків, наражаючи клуб на негатив. Я написав, що Кучер в цій ситуації вчинив, як справжній ган*он, який повернувся до Локомотива спиною, втягуючи нас в скандал.

Тарас Кучер – «золотий» тренер, для якого золото тільки у вигляді купюр. Два тижні працевлаштовується у нову академію, при цьому качає своїх гравців проти Локо і розповідає байки, щоб виглядати жертвою.

Разом із помічником зібрали власний «корпус хейту», де клуб – це «ніхто», а вони – «месії». Проблема лише одна – коли ми зустрілися з батьками і дітьми, правда вилізла. Команда 2010-го повернулася у повному складі. А байки тренера розсипалися, як його моральні принципи.

– В Шахтарі знали про неврегульовані відносини тренера з Локомотивом?

– Я говорив з директором академії Шахтаря Олександром Алєксєєвим. За його словами, сам Кучер напросився пройти стажування на посаду тренера 2012 року. Я не зовсім зрозумів це рішення, але я погодився відпустити тренера за умови, що перехід буде плавним для команди. Знайти слова, щоб зберегти команду 2019 року. Мене запевнили, що командою опікуватиметься помічник, а у вільний від роботи в Шахтарі Кучер хотів бути дотичним до цих дітей.

Ми не були готові на це піти, оскільки це є порушенням контракту Кучера з Шахтарем, а його помічника ми вважаємо недостатньо компетентним, щоб запропонувати контракт тренера академії.

– Санкції по відношенню до бунтівників будуть застосовуватись?

– Як би не складались обставини, бренд і емблема Локомотива мають бути святими. Якщо ти так себе поводиш по відношенню до рідного клубу, це великий сигнал для інших команд, якщо футболіст за першої ж нагоди почне розхитувати ситуацію і може так само вчинити по відношенню до нової команди.

– Про покращення умов в Локомотиві мова не йшла?

– Ми не можемо тут конкурувати з топовими академіями, які вдягають всі команди, годують три рази на день. Більшість витрат ми покриваємо за кошти батьків.

Ми пережили війну, обстріли, відновили стадіон, дали дітям форму, інвентар і автобуси. І навіть дітям із соціально вразливих сімей – безкоштовно. А він з таких… брав гроші.

– Як в клубі планують вийти з ситуації?

– Є серед батьків були зацікавлені вислухати обидві сторони, оскільки 3 вікових групи залишились без тренера за 2 тижні до початку чемпіонату. Зараз в авральному режимі ми ведемо перемовини з потенційними кандидатами. Виходячи з того, як діти реагують на новини. Ми хотіли, щоб Кучер в присутності нас і батьків з дітьми пояснив своє рішення перейти в Шахтар. А ми пояснили батькам, що ці 3 команди ми не закриватимемо, а знайдемо можливість їх існування.

Пан Кучер не пояснював батькам, скільки клуб вкладає сил та ресурсу, щоб Локомотив вижив в цей час, утримуючи професійні команди, дубль. 2 серпня ми видали 400 комплектів форми, придбали м'ячі, інвентар, оновили автобусний парк. Так, це б/в, але це комфортабельний. Оплатили командам Кучера поїздки на турніри не за рахунок УЗ, а коштами меценатів. Після прильоту по стадіону ми могли повторити долю Десни і багатьох українських клубів, які закрилися.

– Як далеко Локомотив готовий зайти в захисті інтересів клубу?

– Ми готові відкинути весь цей бруд і пробачити дітей, давали можливість пану Кучеру повернути собі обличчя, перейти до діалогу з Шахтарем, направили лист в УАФ та Комітет етики та чесної гри. Саме в таких випадках і перевіряється адекватністю людей.

Для нас Кучер – все. Крапка.

Людина, для якої головне – власна вигода, а не діти чи клуб. Ми закрили цю сторінку. І радимо Шахтарю: пильнуйте, щоб у вас не виросла персональна «школа Кучера» – інакше «футбольна драма» гарантована.

