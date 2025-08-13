Джошуа прийняв виклик на бій від легенди боксу
Британець гідно відповів на пропозицію свого візаві
близько 4 годин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
Ексчемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) відповів на виклик легендарного американського боксера Андре Ворда.
Цитує Джошуа secondsout.com.
«Не проси багато мільйонів, щоб битися зі мною. Постав свою гордість вище за своє его, і давай битися».
Нагадаємо, Ворд заявив, що бій проти Джошуа змусив би його повернутися в зал.
41-річний Ворд останній бій провів у червні 2017 року, здолавши росіянина Сергія Ковальова.
35-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, нокаутом програвши Даніелю Дюбуа.
Раніше промоутер Едді Гірн назвав головного претендента на поєдинок з Джошуа.
Поділитись