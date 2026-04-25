Сергій Разумовський

У 32-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді зазнала поразки від Валенсії з рахунком 1:2. Каталонська команда по ходу матчу програвала у два м’ячі, однак змогла відповісти лише одним голом і в підсумку залишилася без очок.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков провів на полі черговий матч, але не зміг відзначитися результативними діями. У його активі один удар, 0,2 очікуваного гола, 41 дотик до м’яча, з яких два — у штрафному майданчику суперника. Також українець виконав один успішний дриблінг із однієї спроби, потрапив в офсайд, продемонстрував 67% точних передач — 18 із 27 — та виграв 60% єдиноборств, а саме три з п’яти. За свою гру Циганков отримав оцінку 6,0.

Ще двоє українців у складі Жирони участі в матчі не брали. Голкіпер Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних, а нападник Владислав Ванат не потрапив до заявки через травму.

В іншому матчі туру Барселона на виїзді впевнено обіграла Хетафе з рахунком 2:0. Каталонці розуміли важливість цього поєдинку після втрати очок мадридським Реалом, тому не дозволили собі осічки. Команда Ганса-Дітера Фліка забила по одному м’ячу в кожному з таймів: перед перервою відзначився Фермін, а в другій половині зустрічі перевагу гостей закріпив Решфорд.

Ще один яскравий поєдинок відбувся в Мадриді, де Атлетико приймав Атлетік Більбао. Господарі програли перший тайм, але після перерви зуміли кардинально змінити хід гри. У другій половині зустрічі мадридці забили тричі — авторами м’ячів стали Антуан Ґрізманн та Александер Сьорлот, який оформив дубль. Гості з Більбао скоротили відставання вже на 97-й хвилині завдяки голу Гурусети, однак уникнути поразки не змогли.

Після цього туру Барселона має 85 очок і збільшила свою перевагу над Реалом, за який виступає український воротар Андрій Лунін, до 11 балів. Атлетико, своєю чергою, набрав 60 очок і скоротив відставання від третього Вільярреала до двох пунктів, хоча у жовтої субмарини ще є матч у запасі.

Що стосується Жирони, то команда залишилася з 38 очками і продовжує перебувати в небезпечній близькості до зони вильоту. Відрив від Севільї, яка йде нижче, наразі становить лише чотири бали.

Ла Ліга, 32-й тур

Валенсія – Жирона 2:1

Голи: Рамазані, 50, Садік, 59 – Рока, 63

Хетафе – Барселона 0:2

Голи: Фермін, 45, Решфорд, 74

Атлетико Мадрид – Атлетік Більбао 3:2

Голи: Ґрізманн, 49, Сьорлот, 54, 90+3 – Айтор Паредес, 23, Гурусета, 90+7

