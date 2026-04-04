Олександр Сукманський

Лаціо з нетерпінням чекатиме можливості продовжити вдалу гру, яку демонструвала команда перед міжнародною паузою, коли прийматиме вдома Парму, яка перебуває не в найкращій формі, в черговому турі Серії A. Матч відбудеться в суботу, 4 квітня, початок о 21:45. Пряма трансляція на MEGOGO.

Форма команд та новини перед матчем

Перед міжнародною перервою Лаціо перебував на підйомі, здобувши три перемоги поспіль над Сассуоло, Міланом та Болоньєю. Ці результати дозволили команді піднятися на восьме місце в турнірній таблиці.

Варто відзначити, що раніше в сезоні Лаціо здобув лише три перемоги в попередніх 15 матчах Серії A (7 нічиїх, 5 поразок). Чисті сухі перемоги в двох останніх матчах збільшили кількість «сухих» ігор команди в чемпіонаті до 14 – цей показник кращий лише у майбутнього чемпіона Інтера.

Б'янкочелесті тепер прагнутимуть здобути четверту перемогу поспіль у лізі вперше з листопада 2024 року. Однак домашня форма може стати проблемою: у десяти останніх домашніх матчах Лаціо переміг лише тричі (4 нічиї, 3 поразки).

Парма ж програла два матчі поспіль перед паузою, причому останню поразку – 0:2 від Кремонезе, який бореться за виживання. «Хрестоносці» сподіваються, що перерва допоможе уникнути трьох поразок поспіль вперше з лютого 2025 року.

Останні дві нічиї перед поразками означають, що команда Карлоса Куести не може здобути перемогу з кінця лютого. Через цю серію Парма міцно тримається в середині таблиці. Більшість своїх очок (20) команда набрала саме на виїзді, хоча на виїзді забили лише 10 голів – один з найгірших показників у лізі.

Історія протистоянь

Лаціо програв лише один з останніх 17 матчів проти Парми (13 перемог, 3 нічиї). На своєму полі римляни виграли 10 з останніх 11 домашніх зустрічей з Пармою (1 нічия).

Цікаві факти та серії

Лаціо – єдина команда серед топ-5 європейських ліг, яка цього сезону ще жодного разу не забила гол з кутового.

У матчах за участю Лаціо зафіксовано найменше в лізі (лише 8) ігор з понад 2,5 голами.

19 матчів Парми завершилися з рівним рахунком після першого тайму – один з найвищих показників у лізі.

Лише в одному з шести останніх виїзних матчів Парми обидві команди забивали голи.

Ключові гравці та втрати

Увагу варто звернути на нападника Лаціо Педро, який у відповідному матчі минулого сезону оформив дубль (2:2). 11 з його останніх 12 голів були забиті після перерви. У тому ж матчі дубль оформив і гравець Парми Якоб Ондрейка – п’ять з його останніх шести голів також забиті після першого тайму, причому чотири останні – на виїзді.

У Лаціо через травму, отриману в матчі з Болоньєю, може не зіграти Маріо Хіла. У Парми дискваліфікований Маріано Тройло.

Прогноз

Зважаючи на поточну форму команд, логічним виглядає ставка на перемогу Лаціо без пропущених голів.

