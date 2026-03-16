Мілан поразкою від Лаціо ускладнив собі завдання в боротьбі за Скудетто
Єдиний м'яч у матчі забив Ісаксен
близько 3 годин тому
Лаціо – Мілан / Фото - football-italia.net
У центральному матчі 29-го туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі обіграв Мілан з рахунком 1:0.
Гра відбулая ввечері 15 березня на стадіоні Олімпіко у Римі.
Єдиний м'яч у матчі на 26-й хвилині забив Густав Ісаксен після передачі Адама Марушича.
Після цього туру Лаціо посідає 9-те місце в Серії А з 40 очками, а Мілан залишається другим з 60 балами, поступаючись Інтеру 8 очок.
Серія А. 29-й тур
Лаціо – Мілан 1:0
Гол: Густав Ісаксен, 26
Нагадаємо, Мілан двічі за сезон обіграв Інтер у Серії А – це сталося вперше за 15 років.
Поділитись