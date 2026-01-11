Парма здобула вольову перемогу над Лечче з рахунком 2:1, незважаючи на складний початок матчу.

З перших секунд зустрічі гості були приголомшені швидким голом суперника. На першій хвилині Банда з лівого флангу виконав точну подачу у штрафний майданчик, де Штулич обробив м'яч спиною до воріт і з розвороту пробив точно в сітку. Підопічні Ді Франческо впевнено контролювали перебіг гри, але ситуація ускладнилася після вилучення одного з гравців Лечче.

На 64-й хвилині гості відновили рівновагу: після затяжної атаки Габріел зрізав м'яч у ворота після навісу з флангу. Цей гол надихнув команду на подальший натиск, і незабаром жовто-сині вийшли вперед. З кутового Бернабе навісив на ближню стійку, де Пеллегріно виграв позицію та головою переправив м'яч у сітку.

На додаток Лечче залишилося в дев’ятьох. У одного із захисників господарів здали нерви: Гашпар ногою вдарив Пеллегріно, що лежить, що завершило драматичний епізод матчу.

Серія А, 19-й тур

Лечче — Парма 1:2

Голи: Штулич, 1 - Габріел (аг), 64, Пеллегріно, 72