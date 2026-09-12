У четвертому турі італійської Серії А Лаціо на власному полі не зміг здолати Мілан. Поєдинок у Римі завершився результативною нічиєю – 2:2.

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Господарі значно активніше розпочали зустріч і вже на десятій хвилині відкрили рахунок. Кансельєрі скористався нагодою біля воріт Мілана та вивів Лаціо вперед.

Команда не зменшила обертів і продовжила створювати проблеми обороні суперника. Наприкінці першого тайму римляни подвоїли свою перевагу – на 39-й хвилині Нослін забив другий м’яч Лаціо.

Після перерви перебіг матчу змінився. Мілан почав діяти сміливіше, додав в атаці та зумів скоротити відставання. У середині тайму Морейра відзначився першим голом, а вже через дві хвилини оформив дубль і повністю зрівняв рахунок.

У кінцівці зустрічі обидві команди мали можливості для того, щоб вирвати перемогу, але більше забитих м’ячів глядачі не побачили. Лаціо втратив перевагу у два голи, однак зберіг місце серед лідерів чемпіонату.

Римська команда вперше в сезоні втратила очки, але з десятьма балами очолює турнірну таблицю. Водночас Рома та Інтер мають по дев’ять очок і матч у запасі. Мілан набрав вісім балів та посідає четверту позицію.

Серія А, четвертий тур

Лаціо – Мілан 2:2

Голи: Кансельєрі, 10, Нослін, 39 – Морейра, 65, 67

Лаціо: Мандас, Флоріані Муссоліні (Лаццарі 84), Шутало (Лейте 84), Провстгор, Тавареш, Белах'ян, Тейлор (Гудмундссон 74), Фраттезі, Канчелльєрі (Ісаксен 59), Нослін (Пінамонті 58), Дзакканьї

Мілан: Меньян, Хіла, Де Вінтер, Павлович, Чуквуезе, Модрич (Муса 46), Рабіо, Еступіньян (Морейра 46), Лофтус-Чік (Пулішич 46), А. Сіссе (Хатчінсон 77), Рамуш (Камарда 85)

Попередження: Белах'ян 63, Дзакканьї 78 – Пулішич 59, Павлович 64, Хіла 86