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Лаутаро Мартінес ще на сезон залишиться в «Інтері»

Аргентинець знову буде грати в парі з Лукаку
Футбол Серія А
10:58
Лаутаро Мартінес ще на сезон залишиться в «Інтері»
Лаутаро Мартинес / Фото: Интер

Форвард міланського «Інтера» Лаутаро Мартінес повідомив в Instagram, що залишиться в нинішньому клубі, незважаючи на зацікавленість інших команд.

«Мало чого не вистачає. Ще один рік разом».

Нагадаємо, лондонський «Тоттенхем» був готовий заплатити за Лаутаро 90 млн євро, але «Інтер» не хоче розлучатися з гравцем.

У сезоні 2021/22 Лаутаро забив 21 гол і зробив 3 асиста в 35 матчах Серії А.

Раніше «Інтер» оформив оренду Ромель Лукаку. Цей трансфер допоможе міланцям повернути чемпіонську зв'язку форвардів Лукаку-Мартінес з сезону 2020/2021 рр.

Карен Агабекян
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Лаутаро Мартінес Інтер

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