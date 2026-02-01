Сергій Разумовський

Інтер здобув виїзну перемогу над Кремонезе у матчі 23-го туру Серії А з рахунком 2:0. Команда з Мілана впевнено провела зустріч і взяла три очки, а одним із ключових епізодів гри став гол Лаутаро Мартінеса вже в першій половині.

Нападник Інтера відкрив рахунок на 16-й хвилині. Цей м’яч став для 28-річного аргентинця знаковим не лише в контексті поточного сезону, а й з погляду клубної історії в чемпіонаті Італії. Завдяки голу у ворота Кремонезе Мартінес довів свій показник до 128 забитих м’ячів за Інтер у Серії А та зрівнявся за цим показником з легендарним Алессандро Альтобеллі.

Таким чином Лаутаро тепер ділить четверте місце в списку найкращих бомбардирів Інтера в Серії А. Вище в історичному рейтингу залишаються лише троє футболістів: Джузеппе Меацца, який забив 197 голів, Беніто Лоренці зі 138 м’ячами та Стефано Ньєрс, у якого 133 голи. Тобто Мартінесу бракує лише кількох результативних ударів, аби піднятися ще вище й наблизитися до трійки найкращих.

У поточному сезоні Лаутаро демонструє стабільну результативність у всіх турнірах. На його рахунку 31 зіграний матч, 17 голів та 4 результативні передачі.