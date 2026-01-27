Павло Василенко

Колишній ветеран мюнхенської Баварії Рафінья знайшов себе в новій ролі після завершення ігрової кар’єри. Бразилець, який повісив бутси на цвях у квітні минулого року, офіційно розпочав роботу спортивним директором свого колишнього клубу – але далеко не в Європі.

За роки виступів у складі Баварії Рафінья здобув статус одного з найвідданіших гравців епохи. У футболці мюнхенців він провів 266 матчів, забив шість м’ячів і віддав 29 результативних передач, а також виграв 18 трофеїв, серед яких – перемога в Лізі чемпіонів.

Після завершення професійної кар’єри 40-річний ексзахисник не залишив футбол. Стало відомо, що Рафінья призначений спортивним директором бразильського Сан-Паулу. Він працюватиме з першою командою на головній тренувальній базі клубу SuperCT.

Нову посаду бразилець назвав серйозним викликом. За його словами, він бачить себе сполучною ланкою між тренерським штабом, керівництвом і гравцями, супроводжуватиме команду на тренуваннях і виїздах та братиме активну участь у щоденній роботі клубу. Рафінья підкреслив, що завжди мав особливий зв’язок із Сан-Паулу та радий можливості знову допомагати команді.

Нагадаємо, Рафінья виступав за Сан-Паулу з 2022 по 2025 рік. За цей період він зіграв 117 матчів, забив один гол, віддав п’ять асистів і виграв із клубом два трофеї.