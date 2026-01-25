Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував домашню поразку від Аугсбурга з рахунком 1:2 у матчі чемпіонату Німеччини. Слова бельгійського фахівця наводить Bild.

Варто зазначити, що ця поразка стала для Баварії першою цього сезону Бундесліги.

«Цей результат – для тих, хто завжди знав, що Бундесліга – непростий турнір і кожен матч тут несе ризик. У першому таймі ми діяли стабільно, але без великої креативності. Це була гра із серії: «Ми провели п’ять матчів за 13 днів – можливо, сьогодні вийде здобути результат без видовищної гри».

Я більше розчарований результатом, ніж якістю гри команди. Ми перебували у хорошій позиції по ходу поєдинку, але втратили її. У другому таймі ми не змогли показати ту ж енергію, що в попередніх матчах. Вітаю Аугсбург. Це частина футболу. Тепер важливо правильно відреагувати на цей результат», – сказав Компані.