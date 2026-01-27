Усик зіграв за Полісся проти команди легенди Баварії
Боксер вийшов на заміну
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Житомирське Полісся провело черговий контрольний матч на зборах в Іспанії. Суперником команди Руслана Ротаня став канадський Ванкувер Вайткепс, за який виступає легендарний німець Томас Мюллер – колишній форвард Баварії.
Поєдинок завершився перемогою Полісся з рахунком 2:0.
Варто відзначити, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик зіграв за Полісся. Український боксер з'явився на полі у другому таймі, замінивши на 75-й хвилині форварда Миколу Гайдучика.
Контрольний матч
Полісся – Ванкувер Вайткепс – 2:0
Голи: Назаренко, 4, Гуцуляк, 63 (пенальті).