Легендарний нападник Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від центрального матчу 26-го туру української Прем’єр-ліги, в якому київське Динамо зустрінеться із Шахтарем. Протистояння двох грандів українського футболу традиційно викликає підвищений інтерес, навіть попри те, що цього разу безпосередньо чемпіонське звання в очній дуелі не розігруватиметься.

Хочеться вірити, що це буде серйозна гра, незважаючи на те, що в цьому поєдинку не розігрується чемпіонське звання для обох суперників. У мідвік «Шахтар» програв матч Ліги конференцій плюс дорога, тому стан у команди може бути не найкращим. Якщо у «Динамо» все буде нормально у захисті, то я не виключаю позитивного результату для господарів. Киянам швидкість потрібно включати з перших хвилин, фізичний стан футболістів дозволяє це робити. Але, як усе буде насправді, покаже лише гра.

Щодо прогнозу, то мені чомусь здається, що буде результативна нічия. Рахунок? 2:2. Такий результат має дати заряд молодим динамівцям, що з лідером можна грати на рівних, щоб у наступному сезоні вболівальники «Динамо» переживали не за потрапляння улюбленої команди до трійки призерів, а щоб вона знову боролася лише за золоті медалі, – спрогнозував Саленко в інтерв'ю Meta.ua.