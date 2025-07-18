Павло Василенко

Тьяго Алькантара незабаром повернеться до Барселони. За даними ESPN, легендарний іспанець незабаром приєднається до тренерського штабу Хансі Фліка.

34-річний Тьяго несподівано оголосив про свій відхід з футболу рік тому, після чотирьох років у Ліверпулі, коли закінчився його контракт з червоними.

Після цього Тьяго приєднався до тренерського штабу Барселони. Він був одним з помічників Фліка. Однак іспанець допомагав команді всього місяць під час передсезонної підготовки.

Однак Барселона залишилася дуже задоволеною роботою ексгравця і хотіла переконати його підписати більш тривалий контракт.

За даними ESPN, Тьяго підпише контракт з Барселоною в найближчі тижні. Він вдруге приєднається до тренерського штабу Фліка і знову стане частиною команди.

Блауграна проведе свій перший офіційний матч у новому сезоні 16 серпня. У першому турі Ла Ліги вони зустрінуться на виїзді з Мальоркою.