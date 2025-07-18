Легенда повертається до Барселони
Сторони погодили підписання трудового договору
близько 17 годин тому
Тьяго Алькантара незабаром повернеться до Барселони. За даними ESPN, легендарний іспанець незабаром приєднається до тренерського штабу Хансі Фліка.
34-річний Тьяго несподівано оголосив про свій відхід з футболу рік тому, після чотирьох років у Ліверпулі, коли закінчився його контракт з червоними.
Після цього Тьяго приєднався до тренерського штабу Барселони. Він був одним з помічників Фліка. Однак іспанець допомагав команді всього місяць під час передсезонної підготовки.
Однак Барселона залишилася дуже задоволеною роботою ексгравця і хотіла переконати його підписати більш тривалий контракт.
За даними ESPN, Тьяго підпише контракт з Барселоною в найближчі тижні. Він вдруге приєднається до тренерського штабу Фліка і знову стане частиною команди.
Блауграна проведе свій перший офіційний матч у новому сезоні 16 серпня. У першому турі Ла Ліги вони зустрінуться на виїзді з Мальоркою.