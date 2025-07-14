Барселона підписала конкурента Ямалю за 2 млн євро
Молодий шведський вінгер став гравцем каталонського клубу
близько 1 години тому
Руні Бардгжі / фото - Getty
Барселона офіційно оголосила про підписання 19-річного шведського футболіста Руні Бардгжі. Молодий вінгер перейшов із данського Копенгагена, підписавши контракт на п'ять років.
За інформацією джерел, трансферна сума склала 2 мільйони євро. Угода також передбачає, що колишній клуб отримає 15 відсотків від майбутнього перепродажу гравця.
У минулому сезоні Бардгжі зіграв лише 6 матчів через травму. У сезоні 23/24 він забив 7 голів у 19 іграх чемпіонату Данії, що привернуло увагу каталонського клубу.
Також, Ямаль опинився в центрі скандалу через вечірку на день 18-річчя.
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