Колишній нападник Шахтаря Віктор Грачов в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу донецької команди проти хорватської Рієки у шостому турі основного етапу Ліги конференцій.

«Дехто каже, мовляв, для Шахтаря гра з Рієкою, перемога в ній, не надто важлива, бо ж команда вже гарантувала собі плейоф. Я з такою думкою не погоджуюсь. Донеччанам потрібно набирати очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА, покращувати рейтинг, це – по-перше, а по-друге – преміальні ж ще ніхто не відміняв. Чим не мотивація?

Та й Туран не той тренер, що дасть розслабитися гравцям. Вийти розслабленим на гру, не сконцентрованим, ні, з таким вимогливим тренером, подібний номер не пройде. Взагалі, мені от цей Шахтар Турана подобається. Думаю, що донеччани переможуть з рахунком 3:1».