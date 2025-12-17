Екстренер Шахтаря планує послабити команду УПЛ
Деталі можливого переходу
близько 2 годин тому
Ілір Краснічі / Фото - Колос Ковалівка
Центрбек Колоса та збірної Косово Ілір Краснічі може змінити клуб під час зимової перерви, повідомляє Інсайди від Пасічника.
В УПЛ за гравцем стежать Полісся та Металіст 1925, проте сам гравець віддає перевагу варіанту з Польщі.
Наступним клубом Краснічі може стати Відзев, який тренує добре знайомий фахівець з Хорватії Ігор Йовічевич.
Цього сезону Краснічі відіграв за Колос 15 матчів: 1 гол. Transfermarkt оцінює косовара в 700 тисяч євро.