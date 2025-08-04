Захисник Зорі Ігор Пердута в ефірі УПЛ ТБ висловився щодо нічиєї у матчі першого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:0) та своєї адаптації до вимог головного тренера Віктора Скрипника. Влітку досвідчений футболіст перейшов із Ворскли.

Коли немає мандражу, якоїсь такої суєти – значить, уже пора закінчувати з футболом. Все одно є адреналін, є емоції – це нормально. Головне – не перегоріти, як то кажуть. Тому все нормально, це робочі моменти. Звичайно важко, але в житті все міняється, до цього потрібно бути готовим.

Зі Скрипником на одній хвилі, тому що я з ним працював уже. Я знаю, що він хоче від команди, тому нема ніяких проблем. Звичайно, з хлопцями ми ще зігруємося. Це нормальний процес, всі ми – футбольні люди, всі ми розуміємо футбол, тому, думаю, на цей процес багато часу не потрібно буде.

З тренерським штабом поки ні про що не говорили, нам подякували за гру. Я думаю, що ми після вихідного будемо розбирати гру, щоб не по гарячих слідах. Зараз на емоціях робити цього не потрібно. Звичайно, ми хотіли виграти, ЛНЗ захотіли виграти, бойова гра перша. Не знаю, значить 0:0 – заслужений результат.

Ми виходимо на поле, ми хочемо вигравати, ми хотіли сьогодні виграти. Негатив, позитив – будемо дивитися вже далі в турнірній таблиці. А про мою гру є кому говорити. Є тренери, є експерти. Я виходжу, виконую свою роботу. Правильно, неправильно – це вже вони вирішують.