Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував результат матчу першого туру УПЛ з ЛНЗ (0:0).

«Суперник був непростий. Але ми дивимось на себе, перш за все. Було багато позитиву. Тим не менш, хотілося б ще краще та спокійніше грати. У суперника був момент, нам тоді пощастило. В нас теж були моменти. В цілому – результат закономірний.

Завжди хочеться більше, ніж маєш. Хочеться щоб ми більше контролювали мʼяч, діяли спокійніше в останній треті. Ті, хто грав – відпрацював на 100%. Будемо намагатися розвиватися далі», – цитує Скрипника клубна пресслужба.