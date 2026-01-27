Сергій Разумовський

Енцо Алвес підписав свій перший професійний контракт із мадридським Реалом. Він є сином легендарного бразильського ексзахисника Марсело. Для юного футболіста це означає перехід на новий етап кар’єри та офіційний статус професіонала в структурі одного з найтитулованіших клубів світу.

Про угоду повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X. За його інформацією, у Реалі високо оцінюють потенціал Алвеса, вбачають у ньому перспективного виконавця та розглядають як частину довгострокового проєкту з розвитку молодих талантів і поступового підведення їх до першої команди.

Марсело, батько Енцо, є одним із символів сучасної епохи Реала. У складі мадридців він провів 546 матчів, забив 38 голів і віддав 103 результативні передачі, а також виграв 25 трофеїв, зокрема п’ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Реала Андрій Лунін вирішив залишити клуб.