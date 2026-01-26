Мадридський Реал повідомив головного тренера Альваро Арбелоа, що зупинити відхід Андрія Луніна вже неможливо.

За інформацією El Nacional, український голкіпер остаточно ухвалив рішення змінити клуб після завершення сезону.

26-річний воротар незадоволений роллю запасного та вважає, що його заслуги не отримали належного визнання, незважаючи на стабільну гру на високому рівні. Лунін уже повідомив керівництво вершкових про намір розпочати новий етап кар'єри.

Цього сезону Андрій провів три матчі за Реал (один у Лізі чемпіонів і два у Кубку Іспанії), пропустивши вісім голів.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у список футболістів, які не потрібні Реалу.