Сергій Разумовський

Іспанська Валенсія влітку вивчала можливість підписання одразу двох українських голкіперів. За інформацією «ТаТоТаке», представники клубу цікавилися не лише Олександром Сапутіним із луганської Зорі, а й воротарем рівненського Вереса Валентином Горохом.

Іспанська команда зіткнулася з дефіцитом якісних голкіперів, тому змушена була розглядати різні варіанти посилення позиції. У другій половині серпня представники Валенсії контактували з українською стороною та консультувалися щодо можливих умов трансферу Гороха.

25-річний воротар Вереса також перебував у сфері інтересів донецького Шахтаря. Представники гірників паралельно стежили за ситуацією навколо футболіста, однак їхній інтерес поки не переріс у конкретну пропозицію чи офіційні переговори щодо переходу.

Водночас імовірність того, що Горох найближчим часом залишить Рівне, поступово зменшується. Валенсія вже знайшла інший варіант для посилення воротарської позиції. Іспанський клуб оголосив про оренду Кейна ван Ойвелена з Іпсвіча.

Нідерландський голкіпер приєднався до Валенсії на правах оренди та може дебютувати в чемпіонаті Іспанії вже найближчим матчем. Очікується, що він отримає шанс вийти на поле у зустрічі проти Бетиса.

Підписання ван Ойвелена суттєво вплинуло на ситуацію з потенційним трансфером Гороха. Після появи нового воротаря потреба Валенсії в українському голкіпері вже не виглядає настільки гострою. Тому наразі немає впевненості, що іспанська команда повернеться до переговорів щодо футболіста Вереса.

Раніше Зоря і Верес пробилися далі у Кубку України.