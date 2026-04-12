Сергій Разумовський

Футболісти полтавської Ворскли перед виїзним матчем 23-го туру Першої ліги проти Вікторії Суми, який завершився мінімальною поразкою з рахунком 0:1, вийшли на поле у спеціальних футболках із символічним написом. Цей жест став не просто деталлю передматчевої церемонії, а чітким сигналом про серйозні проблеми, з якими нині зіткнувся один із найвідоміших клубів українського футболу.

На грудях гравців був розміщений напис «#Ворскла має жити». Таким чином команда фактично публічно нагадала, що йдеться не лише про результати на полі, а й про саме існування Ворскли в майбутньому.

Полтавський клуб переживає один із найтривожніших періодів за всю свою історію. Наразі Ворскла опинилася у вкрай складному становищі, а навколо її подальшої долі залишається чимало запитань. Є серйозні побоювання, що клуб може припинити існування, якщо найближчим часом ситуація не зміниться. На цьому тлі особливо відчутною є відсутність активної участі почесного президента Костянтина Жеваго, який, за наявною інформацією, фактично відійшов від клубних справ.

Попри всі труднощі, команда, як очікується, зможе завершити нинішній сезон. Однак що буде далі з Ворсклою після його закінчення, наразі достеменно невідомо. Саме тому акція футболістів перед матчем із Вікторією Суми виглядала як заклик до порятунку клубу, який має вагому історію, власні традиції та відданих уболівальників.

Останнім часом у структурі Ворскли вже відбулися певні кадрові зміни. Клуб отримав нового генерального директора — ним став Максим Гарус. Крім того, до роботи в системі полтавської команди повернувся Володимир Чеснаков, який є однією з найвідоміших постатей в історії Ворскли. Він обійняв посаду спортивного директора.