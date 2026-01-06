37-річний колишній футболіст Кривбаса Валерій Федорчук розпочав новий етап кар’єри, увійшовши до тренерського штабу команди Патріка ван Леувена. Про це офіційно повідомила пресслужба криворізького клубу.

Валерій Федорчук прокоментував призначення на нову посаду:

Насамперед емоції, звичайно, дуже позитивні. Для мене Кривий Ріг — це практично дім, адже Кривбас був моєю першою професійною командою ще в статусі футболіста. Саме тут у мене був дуже хороший етап кар’єри, багато теплих спогадів і про команду, і про людей, і про атмосферу.

Зараз я повертаюся вже в іншій ролі — як тренер, як частина тренерського штабу. Це новий етап, певне переродження. Мені 37 років, і символічно, що саме під 37-м номером я грав у Кривбасі. Такі збіги тільки мотивують працювати ще більше, щоб клуб ставав сильнішим, а гравці прогресували.