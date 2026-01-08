Сергій Разумовський

Рівненський Верес оголосив про завершення співпраці з нападником Ростиславом Таранухою. Про це повідомляє пресслужба клубу. Після двох місяців у складі червоно-чорних сторони дійшли спільного рішення припинити відносини достроково – контракт було розірвано за взаємною згодою футболіста та рівнян.

Тарануха приєднався до Вереса у жовтні поточного року й за короткий період встиг отримати ігрову практику в семи матчах. Утім, результативними діями форвард не відзначився – ні голами, ні асистами. Відтак, співпраця, яка розглядалася як варіант підсилення атакувальної лінії, виявилася нетривалою й завершилася ще до повноцінного відрізка сезону.

28-річний нападник має доволі широку географію виступів в українському футболі. Він є вихованцем київського Динамо, а в дорослій кар’єрі захищав кольори ПФК Суми, Полісся, Кременя, Черкащини, Карпат. Найбільше ж Тарануху пов’язують із виступами за Оболонь, де він і здобув найбільшу впізнаваність серед уболівальників завдяки стабільній грі та помітній ролі в команді.

Нагадаємо, Верес на зборах зіграє проти Динамо та новачка УПЛ.