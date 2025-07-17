Легіонер Кривбас відправився у оренду
Футболіст буде виступати в Молдові
близько 18 годин тому
Фото: ФК Кривбас
Кривбас оголосив про відхід в оренду бразильського півзахисника Маттео Аморозо.
22-річний гравець новий сезон проведе у складі команди Зімбру з Молдови. Клуб має можливість викупити контракт Аморозо наступного літа.
За минулий сезон Аморозо провів 14 матчів.
Маттео є сином відомого у минулому форварда збірної Бразилії Марсіо Аморозо.
Наразі Зімбру займає п’яте місце в турнірній таблиці вищого дивізіону Молдови, набравши шість очок у чотирьох матчах.
Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав венесуельського вінгера.
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