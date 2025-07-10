Кривбас підписав бразильського вінгера
Відомі деталі трудової угоди
близько 1 години тому
Фото: ФК Кривбас
Кривбас продовжує підсилювати склад перед стартом нового сезону. Криворізький клуб офіційно підписав пʼятого новачка в літнє міжсезоння.
Гравець Кривбаса – талановитий 19-річний бразильський лівий вінгер Гільєрме Де Хесус Ліма Баїя.
З футболістом підписано контракт строком на чотири роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Гільєрме зіграв за Сантос U-20 10 матчів, забив три м’ячі.
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