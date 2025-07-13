Павло Василенко

Кривбас у третьому контрольному матчі зустрічався на літніх зборах у Словенії з угорським Уйпештом. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

На 30-й хвилині Каменський взяв ініціативу на себе та пробивав з лінії штрафного на виконання – трохи вище воріт. Суперник за перший тайм мінімальну кількість моментів, тож Хома був майже без роботи.

На 60-й хвилині мали забивати після несподіваного низового удару Іліча, але Хрвоє зовсім трохи не влучив ближній кут. До фінального свистка команди створили по декілька моментів, але забитих м’ячів так і не було.

Наступний спаринг криворіжці проведуть у середу, 16 липня, проти представника елітного дивізіону чемпіонату Туреччини – Гезтепе. Це буде передостанній спаринг червоно-білих на зборах.

Контрольний матч

Уйпешт – Кривбас – 0:0