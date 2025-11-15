Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб поділився думками щодо матчів проти Динамо та Шахтаря, оцінив особистий перформанс та розповів про мрію зіграти за збірну України. Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ефір «Футбол 360».

Попереду в нас гра з «Шахтарем», і ми готуємось до неї максимально серйозно. Можу сказати одне: не будемо підлаштовуватись під суперника. Наш тренерський штаб завжди вимагає грати у свій футбол. Впевнений, це буде цікаве протистояння.

У матчі з «Динамо» нам не вистачило агресії. Ми з повагою поставилися до суперника, але потрібно було діяти сміливіше. До того ж, двічі пропустили після стандартів - це стало ключовим фактором. А у Львові після вилучення Кемкіна стало складно психологічно. Ми підтримали його після матчу, бо такі ситуації трапляються. Попри все, билися до кінця і мали шанс зрівняти рахунок, але трохи не вистачило реалізації.

Після матчу я написав у своєму каналі, що є речі, які треба виправити. І це правда. Хочу брати більше ініціативи, частіше загострювати, бити по воротах, забивати більше. Один удар за гру - це не норма для нападника. Минулого сезону осіння частина теж була вдалою, але зараз почуваюся ще впевненіше. Статистика говорить сама за себе.

Патрік ван Леувен з перших днів дав мені відчути довіру. Я граю всі матчі по 90 хвилин, і це дуже важливо для впевненості. Тактична модель теж змінилася: якщо Юрій Вернидуб просив мене більше залишатися в штрафному майданчику, то зараз тренер хоче бачити мене нижче, у грі з м’ячем. Ми більше граємо через зони, і мені подобається ця свобода.

Минулого сезону я забив 14 голів, і багато хто сумнівався, що зможу повторити цей результат. Але коли прийшов новий тренер, він сказав мені: «Хочу, щоб ти забив 20 за сезон». Я усміхнувся, бо це дуже складне завдання, але така віра мотивує. Постараюсь зробити все можливе.

Звичайно, моя мрія – грати за національну збірну - мрія кожного футболіста. Я не люблю робити гучні заяви, але якщо буду показувати стабільну та гідну гру, то, можливо, одного дня отримаю шанс. Поки що просто роблю свою справу і рухаюсь крок за кроком.