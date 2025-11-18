Венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса в інтерв’ю сайту «Український футбол» заявив, що міг би служити в армії, якби не футбол.

«Перший м'яч мені подарувала тітка. До того ми грали м’ячем із паперу та скотчу. А коли отримав справжній – то була величезна радість. Мені тоді було шість чи сім років. Батько грав у футбол у нижчих лігах, тож розумів мене. Мама спершу була проти, хотіла, щоб я більше навчався. Але потім побачила, як я відданий грі, і підтримала мене.

Ці спогади водночас теплі й болючі. Є ностальгія, вдячність, але і сльози. Якби не футбол, то, напевно, служив би в армії. Завжди цікавився військовою справою».