Лідер Кривбаса: «Завжди цікавився військовою справою»
Футболіст міг стати військовим
Венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса в інтерв’ю сайту «Український футбол» заявив, що міг би служити в армії, якби не футбол.
«Перший м'яч мені подарувала тітка. До того ми грали м’ячем із паперу та скотчу. А коли отримав справжній – то була величезна радість. Мені тоді було шість чи сім років. Батько грав у футбол у нижчих лігах, тож розумів мене. Мама спершу була проти, хотіла, щоб я більше навчався. Але потім побачила, як я відданий грі, і підтримала мене.
Ці спогади водночас теплі й болючі. Є ностальгія, вдячність, але і сльози. Якби не футбол, то, напевно, служив би в армії. Завжди цікавився військовою справою».
Мендоса приєднався до Кривбаса в лютому цього року на правах річної оренди з Ангостури.
Венесуельський вінгер у нинішьному сезоні провів 13 поєдинків, в яких забив п’ять м'ячів та віддав шість гольових передач.
