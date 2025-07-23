Гравці донецького Шахтаря розпочали планомірну підготовку до виїзної зустрічі Ліги Європи проти турецького Бешикташа, що відбудеться у Стамбулі.

Після короткої паузи команда повернулася до тренувального режиму. Вечірнє заняття включало традиційну розминку, вправи на утримання м'яча в квадратах, відпрацювання передач і прийомів, а також серію ігрових завдань, запропонованих тренерським штабом. Завершився процес міні-турніром. Загальний час тренування склав приблизно 75 хвилин.

Доброю новиною стало повернення в стрій болівійського захисника Дієго Арройо. 20-річний легіонер відновився після травми, отриманої на початку липня на підготовчому зборі в Словенії, і вже тренується разом із командою.

Нагадаємо, у перших двох офіційних зустрічах під керівництвом Арди Турана донецький клуб упевнено пройшов фінський Ільвес, розгромивши суперника 6:0 удома і зігравши внічию 0:0 у гостях. Тепер на шляху Шахтаря - Бешикташ. Перший матч відбудеться 24 липня, а гра у відповідь - 31-го.