Капітан Шахтаря Микола Матвієнко розповів, як команда провела навчально-тренувальні збори в Словенії, що передували підготовці до нового сезону. Його слова наводить Gazeta Krakowska.

Ми на правильному шляху. Тренувальний збір у Словенії пройшов добре, команда наполегливо працювала, тому що ми мали бути у найкращій формі до початку липня, щоб підготуватися до Ліги Європи.

Звичайно, наша форма покращуватиметься з кожним офіційним матчем. Це велика перевага, що ми вже граємо в Європі. Це допомагає нам швидше досягати пікової форми, - розповів Матвієнко.