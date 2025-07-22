Капітан Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа. Його слова наводить Gazeta Krakowska.

Бешикташ» - клуб з багатою історією та солідним складом. У них багато індивідуальних талантів, досвідчені легіонери та гравці, які грали у вищих лігах. Ми поважаємо нашого суперника та дуже серйозно готуємося до цього протистояння. Ми віримо в себе та наш план на гру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступного раунду.

Ми завжди прагнемо високих цілей. У нас молода, амбітна команда. Ми хочемо пройти якомога далі, представляти Україну на найвищому рівні та, перш за все, грати в гарний, якісний футбол, - сказав Матвієнко.