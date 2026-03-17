Олександр Сукманський

Леванте зазнав важкого розчарування на стадіоні «Вальєкас», зігравши внічию 1:1 з Райо Вальєкано. Команда залишилася за п’ять очок від зони порятунку, маючи в запасі лише 10 матчів.

Гості домінували в першому таймі. Молодий нападник Карлос Еспі, який став головним архітектором відродження Леванте, відкрив рахунок на останній хвилині першого тайму, замкнувши головою подачу Ікера Лосади.

На початку другого тайму ситуація для Райо погіршилася: Нобель Менді отримав другу жовту картку за умисну гру рукою і залишив свою команду в меншості.

Леванте був близький до перемоги – у 90-й хвилині голкіпер Метью Райан здійснив неймовірний подвійний сейв. Однак на 94-й хвилині Пате Сісс безперешкодно замкнув передачу на дальній стійці і зрівняв рахунок.

Ця нічия зупинила ренесанс Леванте та дала Райо Вальєкано важливе очко в боротьбі за збереження місця в Ла Лізі.

Райо Вальєкано тепер виграв лише один з останніх 10 матчів чемпіонату, зіграних у понеділок.