Павло Василенко

Скандал навколо перенесення матчу Барселона – Вільярреал до Маямі набирає обертів.

Після хвилі протестів футболістів іспанської Ла Ліги стало відомо, як на ситуацію відреагували гравці каталонського гранда.

За даними Cadena SER, футболісти Жирони – суперника Барселони у цьому турі – візьмуть участь у символічному протесті, відмовившись розпочинати гру після стартового свистка протягом кількох секунд.

І хоча Барселона офіційно не приєднується до протесту, клуб вирішив поважати позицію суперників і не атакуватиме в цей час.

Таким чином, команда займе нейтральну позицію, не виступаючи відкрито проти Ла Ліги, але й не ігноруючи солідарність футболістів.

Матч Жирона – Барселона стартує сьогодні о 17:15. Очікується, що стартові хвилини гри пройдуть у тиші – як знак невдоволення рішенням Ла Ліги провести матч чемпіонату Іспанії в США.

За Жирону виступають три українця – ворота Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і нападник Владислав Ванат.