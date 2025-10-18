Барселона ухвалила рішення щодо гучного протесту – Ла Ліга буде незадоволена
Сьогодні пройде каталонське дербі
Скандал навколо перенесення матчу Барселона – Вільярреал до Маямі набирає обертів.
Після хвилі протестів футболістів іспанської Ла Ліги стало відомо, як на ситуацію відреагували гравці каталонського гранда.
За даними Cadena SER, футболісти Жирони – суперника Барселони у цьому турі – візьмуть участь у символічному протесті, відмовившись розпочинати гру після стартового свистка протягом кількох секунд.
І хоча Барселона офіційно не приєднується до протесту, клуб вирішив поважати позицію суперників і не атакуватиме в цей час.
Таким чином, команда займе нейтральну позицію, не виступаючи відкрито проти Ла Ліги, але й не ігноруючи солідарність футболістів.
Матч Жирона – Барселона стартує сьогодні о 17:15. Очікується, що стартові хвилини гри пройдуть у тиші – як знак невдоволення рішенням Ла Ліги провести матч чемпіонату Іспанії в США.
За Жирону виступають три українця – ворота Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков і нападник Владислав Ванат.