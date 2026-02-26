Павло Василенко

Іспанська Ла Ліга знову повертається до ідеї, яка вже одного разу ледь не спричинила футбольну війну. Президент ліги Хавʼєр Тебас заявив, що не полишає намір провести матч регулярного сезону за океаном – у Сполучених Штатах Америки. Після торішнього провалу планів щодо гри в Маямі він наполягає: це лише питання часу і правильного моменту.

У грудні Барселона та Вільярреал мали зіграти на Hard Rock Stadium, але опір клубів, футболістів і фанатів зірвав амбітний проєкт. Тебас переконаний: одна гра з 380 за сезон не зашкодить спортивній цілісності, натомість стане знаком поваги до мільйонів уболівальників за межами Іспанії.

Глава Ла Ліги відкрито орієнтується на американську модель: NFL та NBA роками проводять матчі в Європі й Південній Америці, агресивно завойовуючи нові ринки. На думку Тебаса, європейський футбол ризикує програти глобальну боротьбу за глядача, якщо залишатиметься закритим.

Попри те, що УЄФА та Іспанська федерація дали попереднє схвалення, вирішальним знову став фактор часу й протест гравців. Схожі плани зривалися і раніше – зокрема у 2019 році після втручання ФІФА. Але Тебас не відступає: Ла Ліга готова повернутися в Америку і цього разу довести справу до кінця.