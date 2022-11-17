Вінгер «Динамо» засмутив представників недружньої для України держави
Лідер «Динамо» наздогнав Мілевського за важливим показником
Екс-форвард киян ризикує опуститися в клубному рейтингу
17 листопада 23:25
Артем Мілевський
«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1). Віктор Циганков оформив дубль.
Вінгер киян оформив же восьмий дубль у чемпіонатах України. За даним показником футболіст зрівнявся з Артемом Мілевським у клубному рейтингу.
Лідером в даному аспекті є колишній вінгер «Динамо» Андрій Ярмоленко. У футболіста збірної України – 18 дублів.
Нагадаємо, Циганков також зрівнявся з Сергієм Ребровим.
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