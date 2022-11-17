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Циганков повторив досягнення Реброва у «Динамо»

Незабаром вінгер киян може встановити новий клубний рекорд
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 листопада 21:33
Циганков повторив досягнення Реброва у «Динамо»
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Київ

«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1). Віктор Циганков відкрив рахунок реалізувавши пенальті.

Це дозволило вінгеру киян повторити клубний рекорд за точними ударами з 11-метрової позначки. На рахунку гравця 24 голи після 27 спроб.

До цього одноосібним лідером був Сергій Ребров. Для досягнення даного показника йому знадобилося 29 ударів.

Також Циганков забив свій ювілейний м'яч в УПЛ.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Віктор Циганков Динамо Київ Інгулець

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