Циганков забив ювілейний м'яч в УПЛ. До показника Ярмоленка ще 24 голи
Циганков повторив досягнення Реброва у «Динамо»
Незабаром вінгер киян може встановити новий клубний рекорд
17 листопада 21:33
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Київ
«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1). Віктор Циганков відкрив рахунок реалізувавши пенальті.
Це дозволило вінгеру киян повторити клубний рекорд за точними ударами з 11-метрової позначки. На рахунку гравця 24 голи після 27 спроб.
До цього одноосібним лідером був Сергій Ребров. Для досягнення даного показника йому знадобилося 29 ударів.
Також Циганков забив свій ювілейний м'яч в УПЛ.
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