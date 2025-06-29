Бразильський півзахисник Олександрії Хуан Безерра поки не поспішає повертатися до клубу, про це.повідомив телеграм-канал InsideUPL. За інформацією джерела, 22-річний бразилець зараз перебуває на батьківщині та наполягає на переході до іншого клубу.

Існує варіант, що Безерра все ж таки приєднається до команди на зборах у Словенії. В Олександрії розраховують отримати за нього від 3 до 4 мільйонів євро, проте через бажання гравця швидше змінити ситуацію сума може бути переглянута в меншу сторону.

На бразильця претендують клуби з Греції та Угорщини, але переговори поки що далекі від завершення. При цьому керівництво Олександрії не поспішає із продажем, сподіваючись підвищити вартість Безерри за рахунок виступів у єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Олександрія продовжила контракт із хавбеком.