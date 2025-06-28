Сергій Стаднюк

Півзахисник Денис Шостак продовжить виступи за Олександрію. Про це повідомляє пресслужба клубу.

«Містяни» продовжили контракт із 22-річним хавбеком. Нова угода діє до 31 травня 2028 року.

Гравець дебютував у складі команди 18 серпня 2023 року в гостьовому поєдинку проти Зорі, що завершився нульовою нічиєю.

У чемпіонаті України Шостак провів 33 матчі та забив 1 гол. Ще три гри він зіграв у рамках Кубка України.

Футболіст є вихованцем Шахтаря. Також на правах оренди виступав за Маріуполь і португальський Ештуріл U-23.

Раніше з Олександрії до Металіста 1925 перейшов захисник Артем Шабанов.