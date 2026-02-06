Лідер УПЛ підписав африканського легіонера
Відомі деталі угоди
35 хвилин тому
Фото - ФК ЛНЗ
ЛНЗ офіційно оголосив про підписання ганського вінгера Абдула Авуду.
Футболіст португальської Візели перейшов до черкаського клубу на правах оренди строком на один рік з правом викупу, повідомляє пресслужба фіолетових.
У поточному сезоні ЛНЗ утримує перше місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 35 очок. Додатковим аргументом на користь лідерства є й перевага над Шахтарем за результатом очної зустрічі, яка завершилася перемогою ЛНЗ 4:1.
Паралельно команда продовжує виступ у Кубку України: ЛНЗ мінімально пройшов Рух (1:0) і вийшов до чвертьфіналу.
